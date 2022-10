Consultazioni, Giuseppe Conte: "Diritti e reddito non si toccano"

Giuseppe Conte avverte il futuro governo di centrodestra: diritti e reddito di cittadinanza non si toccano.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, in conferenza stampa dopo le consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella, spiega: "Distinguiamo una politica conservatrice da una politica reazionaria. Questo centrodestra è molto distante dalle nostre sensibilità politiche. Se ci si incaponisce nel rimettere indietro le lancette delle nostre conquiste civili troveranno un muro in noi. Idem, li contrasteremo se vorranno smantellare i presidi di protezione sociale che sono assolutamente necessari per garantire coesione sociale all'intero Paese".