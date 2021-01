Consultazioni, Bonino: "No a Conte, governo con maggioranza Ursula"

Ansa

"Abbiamo manifestato al presidente che non siamo disponibili a nessun tipo di continuità ma a discutere con un nuovo presidente con un autorevole profilo europeista e riformatore e una maggioranza più ampia". Lo ha detto Emma Bonino, rappresentante del gruppo +Europa, al termine del colloquio con Sergio Mattarella nell'ambito delle Consultazioni. "Non sosterremo un tentativo per riproporre l'attuale presidente del Consiglio", ha aggiunto.