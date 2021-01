Consultazioni, Bonetti a Tgcom24: "Italia Viva oggi non farà nomi"

Ansa

"Noi siamo coerenti con la necessità di interpretare una visione politica del Paese e non partiamo da nomi. Oggi non poniamo nomi". Lo ha detto a Tgcom24 l'ex ministro Elena Bonetti, in vista dell'appuntamento di Italia Viva con Sergio Mattarella per le consultazioni sul nuovo governo. E ha aggiunto: "Spero che i nostri compagni di avventura del governo tornino a un dialogo su progetti e idee".