Consultazioni al Colle, Berlusconi:serve maggioranza di centrodestra

"Abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per la crisi, particolarmente grave perché aperta in un momento delicato". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dei colloqui con Mattarella al Colle. "Ci troviamo a dover affrontare una manovra di 30 miliardi per evitare una recessione", aggiunge. Per Forza Italia "il Paese ha bisogno di un governo stabile formato da una maggioranza di centrodestra altrimenti si vada al voto".