Consiglio Ue, Senato vota risoluzione maggioranza con 231 sì e 25 no

Smartphone di ultima generazioni, tecnologia wearable (tanto amata dal premier) come se piovesse, eppure in Parlamento a "vincere" è la vecchia e cara penna. Lo stesso Mario Draghi gli appunti li prende sui fogli assegnati ai parlamentari con la penna di ordinanza. Anche un iperconnesso come Matteo Salvini, mai lontano dal suo cellulare, ama segnarsi i punti del proprio intervento su un normale foglio.