Consiglio Ue, la Camera approva la risoluzione di maggioranza

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo. Nel testo compare l'invito al governo ad attivare il "Next generation" già quest'anno mentre non vi è alcun riferimento esplicito al Mes, per il quale il M5s ribadisce di voler "aspettare le carte". I voti favorevoli sono stati 286. Non è invece passata la risoluzione del centrodestra, bocciata con 285 voti contro.