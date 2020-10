Consiglio Supremo Difesa: da Covid crisi globale, rischi conflittualità

"L'emergenza sanitaria ha prodotto una crisi globale con conseguenze di natura sociale ed economica che rischiano di accentuare la conflittualità in diverse aree del mondo". E' quanto si legge nel comunicato finale del Consiglio Supremo di Difesa svoltosi al Quirinale, in cui si sottolinea inoltre che "è indispensabile in questa fase un rilancio del multilateralismo, della solidarietà e della cooperazione in tutti i campi".