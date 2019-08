Consiglio ministri: ok a decreti imprese, scuola e latte | ArcelorMittal, via immunità totale ma tutele "a scadenza"

Solo se l'azienda rispetterà tempistiche, criteri e modalità di esecuzione del piano ambientale potrà usufruire delle tutele. Non è prevista alcuna immunità sulle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, si sottolinea.



Nella norma sull'immunità per l'ex Ilva, si apprende ancora, rimane inalterata la responsabilità penale, civile e amministrativa conseguente alla violazione di norme poste a tutela della salute e delle questioni inerenti la sicurezza dei lavoratori: non sarà dunque prevista alcuna forma di tutela straordinaria per l'azienda, che risponderà di ogni incidente dovesse verificarsi secondo le norme e i principi di diritto penale ordinariamente applicabili nel nostro Paese.



Scuola, ok a assunzione 53mila docenti - Il Consiglio dei ministri ha "autorizzato l'assunzione, per l'anno scolastico 2019/2020, a tempo indeterminato di 53.627 unità di personale docente, 2.117 dirigenti scolastici, 7.646 unità di personale Ata e 355 unità di personale educativo. E' stata autorizzata anche la trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale di 226 unità di personale Ata". E' quanto si legge in una nota dei ministri Marco Bussetti e Giulia Bongiorno.



E' stato approvato "salvo intese" il decreto legge del Miur contenente "misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica". Ma il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva due decreti del presidente della Repubblica che danno il via libera alle assunzioni nella scuola per l'anno 2019/2020. Lo precisano fonti ministeriali, interpellate al termine del Cdm. Il M5s chiede di apportare alcune modifiche al decreto del Miur, presentato dal ministro Marco Bussetti: perciò il testo è stato approvato "salvo intese".