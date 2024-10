Consiglio d'Europa, Tajani: "Per il rapporto sulla polizia ho fatto richiesta formale di protesta"

L'Ecri, l'organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d'Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all'Italia ha dichiarato che le forze dell'ordine fanno "profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana". Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, interrogato sulla questione dal conduttore Paolo Del Debbio, risponde:" Premetto che non è un rapporto dell'Unione Europea, perché il Consiglio d'Europa è fuori dall'Unione. Ha scritto un sacco di stupidaggini, io ho chiesto al nostro ambasciatore presso il Consiglio d'Europa di elevare formale protesta per queste colossali sciocchezze". E aggiunge: "Ero a Pescara per il G7 e lì ho riunito le forze dell'ordine presenti per esprimere solidarietà e ringraziarli per quello che fanno ogni giorni per la nostra sicurezza e legalità". "Le forze dell'ordine rappresentano la parte migliore della nostra società, come lo rappresentano i militari che sono in giro per il mondo a difendere la pace", conclude il vicepremier.