Il Consiglio dei ministri impugna la legge della Sardegna sul suicidio assistito

Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge della Regione Sardegna n.26 del 18/09/2025 recante "procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito in quanto, nella sua interezza, esula in via assoluta dalle competenze regionali, eccedendo dalle competenze statutarie. E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. La legge, prosegue il comunicato, "lede le competenze esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile e penale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché il riparto di competenze in materia di tutela della salute, violando l'art.117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione".