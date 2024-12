Il Consiglio d'Europa a La Russa: "Il ddl sicurezza restringe i diritti"

Diversi articoli del ddl sicurezza, attualmente in discussione al Senato, "restringono il diritto a manifestare ed esprimersi pacificamente, e i senatori dovrebbero astenersi dall'adottarlo, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani". L'invito arriva da Michael O'Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, in una lettera inviata al Presidente del Senato, Ignazio La Russa.