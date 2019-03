Congresso delle famiglie, Salvini: "La legge 194 non si tocca"

La legge 194, che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso all'aborto in Italia, "non è in discussione". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo al Congresso delle famiglie a Verona. "Non sono qui per togliere qualcosa a qualcuno, non si tocca niente a nessuno", ha aggiunto. Gran parte della folla ha accolto il ministro al grido di "Matteo, Matteo", mentre un gruppo di manifestanti ha urlato "Vergogna".