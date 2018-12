Con un emendamento il governo cancella (e rilancia) il Totocalcio

Totogol, "Il 9" e il Totocalcio potrebbero sparire dalle ricevitorie: con un emendamento dei relatori alla manovra, non ancora votato in commissione Bilancio al Senato, arriva una riforma dei "concorsi pronostici sportivi". Per rilanciare questi giochi "che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo" si prevede, un unico prodotto, con l'aumento delle probabilità di vincita e la possibilità di farne pubblicità in deroga al decreto dignità