Comunali, Salvini: se sindaci eletti da minoranze è flop per democrazia

Ansa

Dopo l'esito delle comunali Matteo Salvini afferma: "Passiamo da 8 a 10: il centrodestra ha più sindaci rispetto a 15 giorni fa". Il leader della Lega commenta poi l'affluenza alle urne sotto il 50%: "Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia. Il problema non è destra o sinistra, ma la campagna surreale di questi giorni passata a inseguire i fascisti che sono solo sui libri di scuola".