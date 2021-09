Comunali, Meloni: "A Bologna partita aperta"

Ansa

"Non guardiamo i sondaggi quando ci premiano e neanche quando dicono altro. Quello che conta è il risultato nelle urne. Di sicuro c'è che in tutte le rilevazioni di queste settimane un numero significativo di bolognesi si è dichiarato indeciso o non ha voluto rispondere. La partita è tutt'altro che chiusa". A dirlo, in un'intervista a QN-Resto del Carlino, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a una settimana dal voto.