Comunali, in Sicilia alle 12 ha votato il 15,06% degli elettori

Alle 12 in Sicilia, nei 34 Comuni chiamati alle urne per le amministrative, aveva votato il 15,06% dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo di provincia coinvolto nelle operazioni, siamo al 15,01% di votanti, il 2,43% in meno rispetto alle precedenti comunali. I dati sono stati diffusi dal report affluenza del sito della Regione siciliana.