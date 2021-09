Comunali, Di Maio: "Le elezioni non sono un test per Giuseppe Conte"

ansa

"Non si può pensare che le elezioni comunali siano un test per Giuseppe Conte". E' quanto afferma Luigi Di Maio, aggiungendo: "Sarebbe come chiedere a un allenatore che arriva alle ultime tre giornate di campionato di vincerlo, anche se chi c'era prima aveva perso tutte le partite. Noi guardiamo al futuro, che sarà un percorso solido per il M5s e costruirà leadership a livello territoriale".