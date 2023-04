Comunali, De Toni sindaco di Udine: "Città ha scelto di cambiare"

"Udine ha scelto di cambiare - dice -. Non posso dire che ora ci rimboccheremo le maniche per lavorare perché le maniche sono già rimboccate dal primo giorno di questa lunga campagna elettorale". De Toni ha superato col 52% al ballottaggio il sindaco uscente, Pietro Fontanini. De Toni, con Pd, Azione-Italia Viva, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, è stato eletto con 18.576 voti pari al 52,85%. Per De Toni al ballottaggio anche il sostegno di M5s. Il primo cittadino uscente, Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, FdI, Forza Italia e Unione di Centro, ha ottenuto 16.573 voti pari al 47,15%.

E' "un risultato che premia tutte le fatiche che i nostri candidati e le nostre candidate hanno impiegato per raccontare la Udine che vogliamo. Una Udine più bella, viva, attrattiva. In una parola più felice", ha aggiunto De Toni. "Già da domani saremo al lavoro per iniziare a completare la composizione della giunta ed essere immediatamente operativi. Ci aspettano già il 25 aprile, il primo maggio e un grande impegno come l'adunata nazionale degli alpini e la nostra disponibilità e collaborazione sarà massima".

De Toni ha ringraziato gli elettori e anche la coalizione di Ivano Marchiol, con il quale e' stato siglato un accordo per il ballottaggio. Un ringraziamento anche a Fontanini: "È stato un avversario forte e leale di cui ho apprezzato il comportamento in campagna elettorale sempre corretto e rispettoso delle diverse posizioni. Spero ci siano le condizioni per lavorare ora in Consiglio comunale in modo costruttivo per il bene della città".

Schlein: grande soddisfazione per la vittoria "Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Lo scrive in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.