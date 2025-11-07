Logo Tgcom24
RISPOSTA ALLE POLEMICHE

Compensi dei vertici, Cnel: "Nessun adeguamento, applicata la legge"

07 Nov 2025 - 16:29
© Ansa

© Ansa

Sulle polemiche relative ai compensi dei vertici Cnel, lo stesso organo, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha smentito le notizie pubblicate da alcune testate ribadendo la piena legittimità della sua condotta amministrativa. "Il Cnel non ha effettuato alcun 'adeguamento' - si legge nella nota diffusa -, ma si è limitato a dare doverosa applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 9 luglio 2025, che ha ripristinato il tetto retributivo dei 311.658 euro". 

cnel