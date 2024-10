Colloquio Mattarella-Meloni dopo il Consiglio Supremo di Difesa

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni hanno avuto un breve colloquio al Quirinale dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa. Tanti i temi caldi che potrebbero essere stati affronti dai due: dallo scontro tra governo e magistratura alla vicenda dei migranti nel centro di rimpatrio in Albania. Proprio in giornata il capo dello Stato ha firmato la Manovra che è andata all'esame della Camera mentre è ancora in attesa il decreto sui migranti sui Paesi sicuri.