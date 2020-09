Colloquio Conte-Guterres: collaborazione contro pandemia

Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione dell'avvio del Dibattito Generale della 75esima Sessione dell'Assemblea Generale Onu. Tra i temi trattati quello della collaborazione internazionale per far fronte alle conseguenze socio economiche della pandemia, soprattutto a beneficio dei Paesi in via di sviluppo.