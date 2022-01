Colle, Letta: ok tavolo con centrodestra, ma Berlusconi non sia candidato

Ansa

Per il Colle lancio "un appello alle altre forze politiche e in particolare al centrodestra: vediamoci mercoledì al tavolo, ma in modo serio". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, che spiega: "L'unica condizione che ritengo inaccettabile è una parte che si siede e dice: io propongo il capo-partito della nostra fazione, Silvio Berlusconi, e voi ce lo votate. Non credo che porti da nessuna parte".