Colle firma legge sulla Commissione d'inchiesta sulle banche: "Non sfoci in un controllo dell'attività creditizia"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha promulgato la legge che istituisce la commissione d'inchiesta sulle banche . Il Capo dello Stato ha però sottolineato in una lettera che si debba "evitare il rischio che il ruolo della Commissione finisca con il sovrapporsi " a Banca d'Italia, Consob, Ivass, Covip e Bce. Inoltre, per Mattarella, le indicazioni della Commissione "non devono poter sfociare in un controllo dell'attività creditizia".

"Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta in settori della vita istituzionale, economica o sociale. Non può, tuttavia, passare inosservato che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l'altro, previsto che la Commissione possa 'analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento' - ha evidenziato il Capo dello Stato -. Queste indicazioni, così ampie e generali, non devono poter sfociare in un controllo dell'attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell'attivita' di investimento nelle sue varie forme".



"Ricordo che né le banche centrali né, tantomeno, la Banca centrale europea possono sollecitare o accettare istruzioni dai governi o da qualsiasi altro organismo degli Stati membri", ha ricordato Mattarella.



Per il presidente della Repubblica, "iI principio di non interferenza e quello di leale collaborazione vanno affermati anche nei rapporti tra inchiesta parlamentare e inchiesta giudiziaria". "Come ha più volte chiarito la Corte Costituzionale, l'inchiesta parlamentare non è preclusa su fatti oggetto di indagine giudiziaria, ferma restando la diversità degli scopi perseguiti da ciascuna istituzione espressa con la formula del 'parallelismo a fini diversi'", ha spiegato. "L'inchiesta non deve tuttavia influire sul normale corso della giustizia ed è precluso all'organo parlamentare l'accertamento delle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale e le relative responsabilità", ha detto.