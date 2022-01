Colle, Conte: "Non siamo né vincitori né vinti, ha vinto il Paese"

Ansa

In vista del Mattarella bis, il M5s ha "raggiunto i principali obiettivi - afferma Giuseppe Conte - tranne uno, quello di eleggere una presidente donna". E sull'intesa sulla rielezione del Capo dello Stato Uscente dichiara: "Noi non siamo né vincitori né vinti, ha vinto il Paese". E ancora sul nodo donne: "Per noi era una battaglia, non una mera formalità".