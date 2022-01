Colle, Conte ai parlamentari M5s: "Saremo l'ago della bilancia"

"Noi dimostreremo coi fatti che l'unico sicuro 'ago della bilancia' in questa partita sarà proprio il Movimento 5 Stelle, il gruppo di maggioranza relativa in questo Parlamento. Abbiamo l'onore, ma anche l'onere di rappresentare 11 milioni italiani" Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte , nell'assemblea congiunta di deputati e senatori.

"Non ritengo opportuno scendere nella valutazione di singoli nominativi o rincorrere questa o quest'altra candidatura" per il Quirinale, aggiunge l'ex premier, "questo però può essere il momento per fissare qualche punto fermo" e nel momento dell'emergenza pandemica ed economica "io credo che gli italiani pretendano che il governo non perda nemmeno un giorno di lavoro per risolvere tutti questi problemi".

"Il Movimento 5 Stelle, avendo a cuore l'interesse degli italiani, deve adoperarsi per garantire la continuità dell'azione dell'esecutivo", ha sottolineato.