Clima, Pichetto: "Al G7 forte impegno per la decarbonizzazione"

Clima ed energia sono al centro del G7 in corso in Giappone.

"E' emerso un forte impegno a valutazioni concrete su obiettivi finali per la decarbonizzazione", ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, spiegando come si sia discusso anche della "questione dei veicoli leggeri e pesanti in un percorso parallelo alle valutazione della Ue. Secondo il ministro "sono ancora in corso le limature per Il documento finale con i punti dell'accordo".