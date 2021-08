Cisl: su Green pass a scuola governo inaccettabile

"Sul green pass per il personale scolastico il governo si è mosso in termini discutibili e per alcuni aspetti inaccettabili. Le misure previste per chi non ha il green pass rispondono a una logica che definirei di giustizia sommaria, francamente inaccettabile. L'impressione è che stia prevalendo un'esigenza che definirei piu' di immagine che di sostanza". E' quanto afferma Maddalena Gissi, segretario Cisl Scuola che chiede un ripensamento.