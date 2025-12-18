Ciriani: emendamento alla Manovra sul referendum sarà ritirato

"L'emendamento verrà ritirato ma non c'era nessun nascosto disegno per andare a votare al referendum prima, era semplicemente la norma per consentire di votare anche il lunedì", in ogni caso "per evitare qualsiasi interpretazione" diversa "il governo farà un decreto che andrà in uno dei prossimi Consigli dei ministri". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, parlando con i cronisti a margine dei lavori della commissione Bilancio a proposito dell'emendamento sulle consultazioni elettorali del 2026 della Manovra.