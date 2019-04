Cinema, Conte: "Difendiamo la nostra industria dai predatori"

"Bisogna fare in modo che le nostre imprese, in una competizione globale agguerrita, non siano target di iniziative predatorie". E' l'appello lanciato dal premier Giuseppe Conte alla presentazione a Roma del rapporto "Cinema e audiovisivo, l'impatto per l'occupazione e la crescita in Italia", ricerca del Centro studi di Confindustria sul settore. "Il sistema deve garantire produzioni originali - continua -, non dobbiamo essere solo consumatori".