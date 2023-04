Chi è Paola Del Din, la partigiana "Renata" festeggiata da Giorgia Meloni

Durante la Resistenza era conosciuta con il nome di battaglia di "Renata". E' stata citata da Giorgia Meloni nella lettera in cui parla della Liberazione nel suo primo anno alla presidenza del Consiglio e alla cui figura ha voluto dedicare il suo 25 aprile perché "è la mamma e nonna di tutti gli italiani che antepongono l'amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica".

La prima donna paracadutista Paola Del Din è stata la prima donna paracadutista militare italiana e l'unica ad aver compiuto un lancio di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo l'armistizio, con il fratello Renato, ex allievo della Scuola Militare di Milano (poi diventata Teulié), entrò a far parte della resistenza in Friuli-Venezia Giulia nelle file della Brigata Osoppo con il nome di battaglia "Renata". Affrontò numerosi e rischiosi incarichi come staffetta e informatrice. Dopo l'uccisione del fratello da parte dei tedeschi, Paola Del Din ricevette l'incarico dalla Brigata Osoppo di raggiungere gli alleati a Firenze per consegnare un messaggio.

La missione eroica dietro le linee nemiche Per onorare la memoria del fratello e continuare la sua opera patriottica, Paola Del Din frequentò un corso per paracadutisti e il 9 aprile 1945 lanciò in una zona del Friuli dove doveva prendere contatto con una missione alleata e con la formazione Osoppo. Nonostante l'atterraggio fratturasse una caviglia, Paola Del Din riuscì a portare a termine il suo compito, attraversando le linee di combattimento e consegnando i documenti segreti che trasportava. Grazie alla sua forza e alla sua determinazione, Paola Del Din si è guadagnata un posto nella storia come la prima donna paracadutista militare italiana e l'unica ad aver compiuto un lancio di guerra durante la Seconda Guerra Mondiale.

Una vita da insegnante Dopo la Liberazione, si è laureata in lettere all'Università di Padova, ed ha insegnato per alcuni anni. In seguito, ha vinto una borsa di studio e si è trasferita negli Stati Uniti, conseguendo un "Master of Arts" all'Università della Pennsylvania. Tornata in Italia, ha insegnato nella scuola pubblica. Nel 2007 è stata riconfermata alla presidenza nazionale della Federazione Italiana Volontari della Libertà, e ha anche ricoperto il ruolo di presidente regionale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra.

Le contestazioni durante il 25 aprile Durante le celebrazioni del 25 aprile 2005 a Udine, Paola Del Din ha espresso la sua opinione sull'organizzazione Gladio, affermando di non averne mai fatto parte, senza tuttavia esprimere un giudizio negativo. La sua affermazione è stata contestata da un gruppo di militanti di Rifondazione Comunista e altre formazioni politiche. Il segretario regionale dell'ANPI ha condannato ciò che è successo, mentre i capigruppo di minoranza del Consiglio regionale friulano hanno presentato una mozione di solidarietà verso Paola Del Din. Nonostante ciò, la mozione è stata respinta con 17 voti favorevoli e 26 contrari. Paola Del Din è una figura significativa della storia della Resistenza italiana, e di recente è stata al centro di una controversia che ha suscitato un ampio dibattito.

Nel 2010 Paola Del Din assieme a Carlo Giovanardi ha protestato contro il ministero dei Beni Culturali per la sua attività attorno alla Malga di Porzûs. La protesta della Del Din verteva attorno alle motivazioni riportate nel decreto ministeriale che avrebbe dovuto rendere le Malghe "bene d'interesse culturale", poiché secondo l'ex partigiana, la ricostruzione dell'eccidio - copiata dalla voce di Wikipedia corrispondente - era «una porcheria». Il decreto fu quindi ritirato dal ministro Sandro Bondi e poi riproposto con una motivazione storicamente attendibile nel novembre dello stesso anno.