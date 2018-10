Charter per l'Italia, Berlino smentisce: "Nessun rimpatrio immiente"

"Nei prossimi giorni non è pianificato alcun volo per rimpatri in Italia". Così il ministero dell'Interno tedesco commenta le parole del vicepremier Matteo Salvini, che ha annunciato la chiusura degli aeroporti italiani nel caso in cui avvenissero rimpatri di migranti dalla Germania. Il ministero ha sottolineato che la smentita arriva solo a causa delle "speculazioni" dei media italiani.