Cgil, Landini: "Contratti senza salario è restaurazione, non rivoluzione"

"L'idea che si possano non rinnovare i contratti e che non debbano distribuire il salario non è una rivoluzione, è restaurazione. E un modo per non rinnovare i contratti". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, che ha commentato le parole del leader di Confindustria Carlo Bonomi. "Avremo un incontro con Confindustria il 7 settembre - ha detto Landini - quello che leggo sui giornali non aiuta".