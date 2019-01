Cesare Battisti, vicepremier Salvini: "Andrò a prenderlo a Ciampino"

"Battisti dovrebbe salire in aereo intorno alle 22. Alle 12.30 di lunedì arriva a Ciampino. Prima mette piede in galera e meglio è per tutti quanti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aggiungendo che sarà nello scalo per prendere in consegna il terrorista. Intanto l'aereo del governo per il trasferimento del detenuto in Italia è atterrato in Bolivia.