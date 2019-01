Cesare Battisti, Tajani: "A Ciampino disdicevole codazzo di politici"

Il rientro di Cesare Battisti in Italia non ha suscitato solo reazioni positive. La presenza dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede a Roma Ciampino ha infatti acceso il dibattito via social: in molti hanno criticato l'esecutivo per "fare propaganda". Il primo attacco via Twitter è arrivato dal vicepresidente di Fi Antonio Tajani : "Battisti deve essere accolto nelle patrie galere, non da un codazzo di politici", ha accusato.

E' "incomprensibile" e "disdicevole", ha sottolineato, l'accoglienza riservata "a un ergastolano pluriomicida" con la presenza di due ministri all'aeroporto di Ciampino. Il governo, ha proseguito, dovrebbe piuttosto "preoccuparsi di fargli scontare la pena fino all'ultimo giorno". Senza "distogliere l'attenzione dagli altri problemi che colpiscono il Paese" e "senza fare propaganda".



Parrini (Pd): "Da Salvini indecente speculazione" - Anche il senatore del Partito democratico Dario Parrini ha criticato via social il governo e in particolare il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "È indecente che il Guardasigilli cerchi di usare a fini di speculazione politica divisiva anche la cattura di un assassino latitante di cui va reso merito alla polizia di Stato e che più del novanta per cento della politica italiana da anni e anni concordemente auspica", ha affermato Parrini.



Sansonetti: "Tutti esultano ma nessuno sa di cosa è accusato" - Strali arrivano anche dal mondo del giornalismo. Piero Sansonetti, direttore de Il Dubbio, ha attaccato su Twitter: "Tutti esultano per Battisti. Tutti sono felici che venga a marcire all'ergastolo. Che lasci il suo figlioletto brasiliano. Che paghi con la vita. Quasi nessuno sa di cosa è accusato. Nessuno conosce le prove: non ci sono. È un rito pagano: tutti fratelli intorno alla forca".



"A Ciampino tutte le istituzioni, al funerale di Megalizzi solo Mattarella" - Sui social c'è anche chi forza e fa un paragone sulla presenza di politici per il rientro del terrorista a Ciampino rispetto a quella al funerale di Antonio Megalizzi, l'italiano ucciso in Belgio durante un attacco terroristico. "A Ciampino per l'arresto di Cesare Battisti tutte le istituzioni schierate in nome della giustizia - ha "cinguettato" Simone Martuscelli -. Quando è arrivata la salma di Antonio Megalizzi c'era solo Mattarella (e il ministro Riccardo Fraccaro, ndr). Questione di sensibilità o di ricerca del consenso?".