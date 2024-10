Centrosinistra, Bonaccini: "Basta personalismi, spazio anche ai moderati"

"Se vogliamo costruire un'alternativa credibile alla destra bisogna costruire un centrosinistra nuovo, che vada oltre gli accordi occasionali e sappia parlare alla maggioranza degli elettori. Personalismi e veti sono l'esatto opposto di partecipazione e unità". Lo ha affermato il presidente del Pd Stefano Bonaccini in un'intervista a Il Corriere della Sera a poco più di due settimane dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria. "Credo che il Pd debba essere la forza centrale di un'alleanza larga e competitiva di centrosinistra. Così come è indispensabile un'alleanza con le forze che stanno alla nostra sinistra, è altrettanto indispensabile avere un'alleanza con forze moderate e liberali, laiche o cattoliche", ha aggiunto.