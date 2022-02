Centrodestra, Tajani: "Guardare agli elettori, non alle beghe tra partiti"

Ansa

"Il centrodestra è unito, perché c'è un popolo di centrodestra che rappresenta la maggioranza degli italiani. Noi dobbiamo guardare agli elettori, non alle beghe e alle polemiche dei partiti". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di "Stasera Italia" su Retequattro. "Dobbiamo creare - ha aggiunto - delle opportunità con una politica diversa, all'avanguardia. Gli italiani non ci chiedono quale sarà la legge elettorale, ma che cosa possiamo fare per i loro figli".