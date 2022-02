Centrodestra, Tajani: Berlusconi fondatore, avanti pensando al futuro

Ansa

"Dobbiamo presentare agli elettori un centrodestra rinnovato che guardi al futuro". Lo dice il coordinatore e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a Skytg24. Tajani ha aggiunto: "Noi siamo sempre stati coerenti. Berlusconi è il fondatore ed è stato il federatore del centrodestra, che non avrebbe mai vinto senza di lui. A me non piacciono le polemiche. Tutti quanti dobbiamo a Berlusconi qualcosa, ha dato un ruolo importante alla Lega e Meloni con lui è stata ministro".