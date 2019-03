Centrodestra, Silvio Berlusconi: "Alleati hanno perso la testa"

"Questa mattina ho usato parole forti. Ho detto agli elettori 'guardatevi allo specchio, e chiedetevi: vado a votare e per chi vado a votare'. Da quello che vi risponderà lo specchio saprete se siete rincoglioniti o avete migliorato". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in Basilicata. "Non ho intenzione di diminuire questo atteggiamento. Sono convinto che in questo momento gli alleati abbiano perso la testa", ha aggiunto.