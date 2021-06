Centrodestra, Rotondi: "Senza Berlusconi è come una Tesla senza pilota"

Ansa

Nel centrodestra "si vede che non c'è più Berlusconi alla guida: nessuno viene coinvolto, i tavoli non rappresentano nessuno, nelle città i candidati non si trovano o scappano via. Senza Silvio al volante, il centrodestra è una Tesla col pilota automatico". Lo scrive su Twitter il leader di Democrazia Cristiana per le Autonomie, Gianfranco Rotondi. "Tempo scaduto - aggiunge - il centrodestra non è affidabile né competitivo nelle città".