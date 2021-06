Centrodestra, nuova telefonata Salvini-Berlusconi: "Avanti con la federazione"

Salvini: "Nessuno perde identità, federazione per contare di più" - "Ognuno mantiene al sua identità e i suoi valori, ma mettiamo insieme energie gruppi, battaglie e ministri conteremo di più tutti quanti", ha affermato Salvini. "Ci sono consensi di tanti, se non di tutti, sul mettersi insieme per aiutare l'Italia e contare di più in Europa. Penso che i cittadini lo desiderano al cento per cento. Magari qualche politico pensa di perdere qualcosa, ma non si tratta di annettere o di fondere".