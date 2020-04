"Convocare la Commissione di Vigilanza oggi stesso per discutere delle gravi dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha trasformato la conferenza stampa sull'emergenza coronavirus in vero e proprio comizio politico". A chiederlo in una lettera inviata al presidente Alberto Barachini i capigruppo in Vigilanza Rai dei partiti di Centrodestra, Daniela Santanchè (FdI), Giorgio Mulè (FI), e Paolo Tiramani (Lega).