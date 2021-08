Centrodestra, Berlusconi: "Mai pensato di rinunciare a Forza Italia"

"Il Centrodestra unito o federato non annulla affatto le specificità delle diverse forze politiche che andranno a costituirlo, anzi le dovrà valorizzare all'interno di un contenitore unito". Lo ha detto Silvio Berlusconi, intervenendo in videoconferenza a una riunione di Forza Italia. "Io non ho mai pensato neppure per un minuto di ammainare le nostre bandiere", ha aggiunto.