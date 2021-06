Centrodestra, Berlusconi ad alleati: "Sul partito unico spinta dentro Forza Italia"

Oltre ai temi di politica interna, il leader di Forza Italia ha ricordato l'importanza del Green pass. "Il certificato Covid digitale europeo che abbiamo approvato settimana scorsa è importantissimo - si legge in un post su Facebook -. Dal primo luglio avremo uno strumento unico che ci consentirà di tornare a viaggiare in sicurezza senza più test e lunghe quarantene. In appena 62 giorni le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo condiviso".

Altro tema affrontato è stato quello del Recovery Fund. "Oggi l’Italia può programmare investimenti per 191,5 miliardi di euro e per altri 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare - ha spiegato Berlusconi -. Avremo la possibilità di costruire infrastrutture e approvare riforme come quelle, decisive, della giustizia e del fisco, fondamentale anche per evitare il dumping degli altri Paesi europei sul costo del lavoro".