Cei, cardinale Bassetti: "Cattolici fondamentali per la politica"

"Voglio dire con forza che l'apporto dei cattolici per affrontare le crisi", dovute alle emergenze ambientali e sociali, "è fondamentale". Lo ha detto il presidente della Cei, il cardiale Gualtiero Bassetti, sottolineando che "siamo sempre più convinti che le parole e i valori del Vangelo sono in grado non solo di dare una risposta alle domande di senso degli uomini, ma possono anche ispirare l'economia e la politica".