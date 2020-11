Cdm: via libera a schema nuovi collegi elettorali Camera-Senato

lapresse

Il Cdm ha dato il via libera allo schema di decreto legislativo che disegna i nuovi collegi elettorali dopo il via libera alla riforma per il taglio dei parlamentari. Lo annuncia il ministro Federico D'Incà. "Il governo ha integralmente fatto propria la proposta della commissione tecnica, senza esercitare alcuna forma di discrezionalità politica, perché è necessario assicurare la massima neutralità nella delineazione territoriale dei collegi".