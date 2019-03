Cdm: ok election day, 26 maggio si vota per europee e amministrative

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'election day: il 26 maggio si voterà per le europee e le amministrative. Lo si apprende da fonti di governo al termine della riunione. Nel Cdm è stato approvato "salvo intese" anche lo sblocca cantieri e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato su Twitter: "Approvato il dl come avevamo promesso, ora acceleriamo per la realizzazione delle opere", ha affermato.