Cdm, lettera all'Ue: "Con la sola stabilità la coesione è a rischio"

"Prima che l'Ue si trovi a dover affrontare nuove crisi finanziarie sistemiche e globali, occorre una riflessione approfondita su come assicurare un effettivo equilibrio tra stabilità e crescita". E' quanto si legge nella lettera inviata all'Ue dal premier Giuseppe Conte. "Se per assicurare la piena realizzazione dell'uno si sacrifica l'altro, si rischia di pagare un prezzo molto alto per la coesione degli Stati membri".