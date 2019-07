Cc ucciso, Di Maio tira in ballo Salvini: a Roma sicurezza precaria

"Si poteva evitare? Io dico di sì. Chi conosce città come Roma sa benissimo che ci sono condizioni precarie di sicurezza interna, che giri di droga, spaccio e violenza sono all'ordine del giorno". Lo ha scritto il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook riferendosi al carabiniere ucciso e tirando in ballo, seppur non esplicitamente, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Lo Stato deve farsi un grande esame di coscienza", ha aggiunto.