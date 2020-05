Catalfo: 230 milioni per pagare formazione in orario lavoro 

"Per contrastare la disoccupazione, oltre alla proroga dello stop ai licenziamenti per altri 3 mesi, è stata inserita nel decreto Rilancio una misura da me fortemente voluta grazie alla quale le imprese possono destinare delle ore di lavoro alla formazione dei lavoratori, che saranno pagate dallo Stato grazie a un apposito 'Fondo formazione' finanziato con 230 milioni di euro". Lo afferma il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.