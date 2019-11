Cassazione, Csm nomina Giovanni Salvi nuovo procuratore generale 

Il Csm, presieduto da Mattarella, ha nominato Giovanni Salvi procuratore generale della Cassazione. L'attuale procuratore generale di Roma, che ha ottenuto 12 voti contro i 4 per Luigi Riello e i 3 per Marcello Matera, prenderà il posto di Riccardo Fuzio, dimessosi a luglio perché indagato per rivelazioni del segreto d'ufficio nella vicenda legata al pm Palamara. "Le nomine avvengono sempre in base alla professionalità", ha detto il Capo dello Stato.